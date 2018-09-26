Хотели бы вы узнать, как использовать функцию Zabbix Userparameter? В этом уроке мы покажем вам, как настроить Zabbix Userparameter и создать собственный скрипт для мониторинга компьютера под управлением Windows.
• Версия Zabbix: 3.4.12
• Версия для Windows: 7 Enterprise
На компьютере под управлением Windows должен быть установлен агент Zabbix.
Учебное пособие Zabbix:
На этой странице мы предлагаем быстрый доступ к списку руководств, связанных с установкой Zabbix.
Учебник. Создайте сценарий Windows.
Во-первых, вам нужно установить агент Zabbix на компьютер под управлением Windows.
• Установка агента Zabbix в Windows.
Затем давайте создадим скрипт, который даст нам ответ, который агент Zabbix не смог дать.
В нашем примере мы хотим узнать, кто в данный момент зарегистрирован на компьютере под управлением Windows.
Откройте блокнот и создайте BATCH SCRIPT с именем check_username.bat со следующим содержимым.
@echo off
FOR /F "tokens=2 delims=={}" %%A IN ('WMIC ComputerSystem Get UserName /format:list') DO (
echo %%A
)
Сохраните скрипт с именем check_username.bat внутри папки C: \ Zabbix.
Откройте приглашение DOS и попробуйте выполнить скрипт check_username.bat.
C:\>c:
C:\>cd zabbix
C:\zabbix>check_user.bat
TECHEXPERT\administrator
В нашем примере сценарий при выполнении отображал имя пользователя, зарегистрированного на этом компьютере.
В нашем примере пользовательский администратор в настоящее время использует этот компьютер.
Этот скрипт был создан для Windows 7 и не будет работать на серверах Windows.
Скрипт не является важной частью этого урока, вам придется создавать сценарии или команды, которые соответствуют вашим потребностям.
Теперь нам нужно интегрировать наш скрипт в агент Zabbix.
Откройте приложение «Блокнот» и отредактируйте файл конфигурации zabbix_agentd.win.conf.
Файл zabbix_agentd.win.conf находится внутри папки C: \ Zabbix.
Вот файл, перед нашей конфигурацией
Server=127.0.0.1,200.200.200.200
ServerActive=200.200.200.200
Logfile=C:\zabbix\zabbix_agent.log
Вот новый файл с нашей конфигурацией.
Server=127.0.0.1,200.200.200.200
ServerActive=200.200.200.200
Logfile=C:\zabbix\zabbix_agent.log
UserParameter=computer.windows.user,c:\zabbix\check_user.bat
Чтобы завершить нашу настройку, вам необходимо перезапустить Zabbix Agent, запущенный на этом компьютере.
Если вы не знаете, как перезапустить агент Zabbix, вы можете перезагрузить компьютер.
Теперь сервер Zabbix может связаться с этим компьютером и запросить следующую информацию: computer.windows.user
Агент Zabbix, установленный на компьютере Windows, должен сообщить пользователю, который в настоящий момент зарегистрирован.
Чтобы проверить нашу конфигурацию, введите следующую команду на консоли сервера Zabbix:
# zabbix_get -s 192.168.0.50 -p 10050 -k "computer.windows.user"
TECHEXPERT\administrator
Как вы можете видеть, сервер Zabbix может удаленно получать эту информацию от Агента.
Учебник - Конфигурация UserParameter Zabbix
Теперь нам нужно получить доступ к панели мониторинга сервера Zabbix и добавить компьютер Windows в качестве хоста.
Откройте браузер и введите IP-адрес вашего веб-сервера plus / zabbix.
В нашем примере в браузере был введен следующий URL:
• http://35.162.85.57/zabbix
На экране входа в систему используйте имя пользователя по умолчанию и пароль по умолчанию.
• Имя пользователя по умолчанию: Admin
• Пароль по умолчанию: zabbix
После успешного входа в систему вы будете отправлены на панель инструментов Zabbix.
На экране панели инструментов откройте меню «Конфигурация» и выберите параметр «Хост».
В правом верхнем углу экрана нажмите кнопку «Создать хост».
На экране конфигурации хоста вам нужно будет ввести следующую информацию:
• Имя хоста - введите имя хоста для контроля.
• Видимое имя хоста - повторите имя хоста.
• Новая группа - введите имя для идентификации группы подобных устройств.
• Интерфейс агента - введите IP-адрес имени хоста.
Вот исходное изображение, перед нашей конфигурацией.
Вот новое изображение с нашей конфигурацией.
Нажмите кнопку «Добавить», чтобы включить этот хост в базу данных Zabbix.
На экране панели инструментов откройте меню «Конфигурация» и выберите параметр «Хост».
Найдите и щелкните имя хоста, которое вы создали ранее.
В нашем примере мы выбрали имя хоста: WINDOWS7
На экране «Свойства хоста» перейдите на вкладку «Приложения».
В верхней правой части экрана нажмите кнопку «Создать приложение».
На экране «Хост-приложения» создайте новое приложение под именем Windows.
Закончив создание приложения, перейдите на вкладку «Элементы».
В верхней правой части экрана нажмите кнопку «Создать элемент».
На экране создания элемента вам необходимо настроить следующие элементы:
• Имя: введите идентификатор в элемент Userparameter.
• Тип: Zabbix Agent
• Ключ: Пользовательский ключ к вашему пользовательскому параметру
• Тип информации: В нашем примере используется текст
• Интервал обновления: 60 секунд
• Приложение: Windows
Нажмите кнопку «Добавить» и завершите создание элемента.
Подождите 5 минут.
Чтобы проверить свою конфигурацию, откройте меню «Мониторинг» и нажмите «Последний параметр данных».
Используйте конфигурацию фильтра, чтобы выбрать нужное имя хоста.
В нашем примере мы выбрали имя хоста WINDOWS7.
Нажмите кнопку «Применить».
Вы должны уметь видеть результаты мониторинга Userparameter с помощью Zabbix.
Поздравляем! Вы настроили функцию пользовательского параметра Zabbix.