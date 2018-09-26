Учебник. Создайте сценарий Windows.

Во-первых, вам нужно установить агент Zabbix на компьютер под управлением Windows.

• Установка агента Zabbix в Windows.

Затем давайте создадим скрипт, который даст нам ответ, который агент Zabbix не смог дать.

В нашем примере мы хотим узнать, кто в данный момент зарегистрирован на компьютере под управлением Windows.

Откройте блокнот и создайте BATCH SCRIPT с именем check_username.bat со следующим содержимым.